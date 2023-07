Amigos e familiares homenageiam Zé Celso Martinez em São Paulo

Rio - Zé Celso Martinez, considerado um dos importantes nomes para a dramaturgia no Brasil , ganhou nesta quinta-feira (13) uma homenagem em frente ao Teatro Oficina, cuja fundação foi de sua responsabilidade. Com uma muda de ipê-menino plantada na calçada do espaço, em São Paulo, amigos do ator e celebridade se emocionaram com o momento.