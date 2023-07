Rio - Giovanna Lancellotti tem aproveitado as férias acompanhada do namorado, Gabriel David. A atriz de 30 anos compartilhou uma série de registros do passeio de barco realizado em Capri, na Itália, nesta quinta-feira (13).

Para a ocasião, Giovanna Lancellotti escolheu um biquíni azul combinando com a bermuda do namorado. Nas imagens, o casal aparece conhecendo as grutas da região.