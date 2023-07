Mel Lisboa canta sucessos de Rita Lee em tributo pelo Dia Mundial do Rock

Rio - Mel Lisboa participou, nesta quarta-feira, de uma homenagem à cantora Rita Lee, que morreu em maio deste ano, vítima de câncer no pulmão. A atriz, que já interpretou a veterana no teatro, se juntou a outras vozes que acompanharam a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga em um tributo que antecedeu a celebração do Dia Mundial do Rock, comemorado nesta quinta-feira.

A atriz usou o Instagram para compartilhar trechos da apresentação, que aconteceu com ingressos esgotados no Teatro Santander, em São Paulo. Sucessos como "Desculpe o Auê", "Ovelha Negra", "Saúde" e "Lança-Perfume" não ficaram de fora do setlist da homenagem em versões especiais preparadas para o evento.

Nos comentários da postagem, fãs de Mel Lisboa encheram a atriz de elogios pela performance e já pediram mais oportunidades de ver a global interpretando Rita Lee: "Que coisa linda!!! Alguém tem dúvidas de que você é a atriz legítima pra interpretar Rita Lee Jones de Carvalho nos cinemas?", disparou uma seguidora. "Mel, por favor! Volta com o 'Rita Mora ao Lado' e traz pro Rio!!", pediu outro internauta, citando o musical inspirado no livro do escritor Henrique Bartsch. "Grande homenagem pra nossa rainha!", declarou mais uma pessoa.

Confira: