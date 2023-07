Luísa Sonza assume affair com streamer e expõe flagra na web: 'Exclusivamente meu'

Rio - Luísa Sonza, de 24 anos, está vivendo um novo romance! A cantora decidiu assumir o affair, nesta quinta-feira, com o streamer Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas, de 27, ao se declarar para o influenciador digital nos comentários de uma postagem feita pelo rapaz no Instagram. "Única e exclusivamente meu", escreveu a artista, entregando o relacionamento.

Não demorou para Chico responder a mensagem da loira: "Alouu, você disse que era no segredo", disse o streamer, que ficou popular ao participar das transmissões de Casemiro Miguel, além de divulgar conteúdos sobre finanças e criptomoedas nas redes sociais. "Eu gosto de surpreender", disparou Luísa para o amado, além de compartilhar um flagra do novo casal no Instagram.

Horas depois, a cantora gaúcha foi ao Twitter para fazer um apelo aos fãs. "Por favor, sejam gentis", pediu Sonza. A famosa recebeu apoio dos seguidores, que enviaram mensagens de carinho na plataforma: "É bom demais ver a Luísa vivendo, né? Depois de tudo que ela passou, sem dúvida alguma, merece viver, ser livre e se entregar de novo", afirmou um internauta. "Obrigada, de vdd. Por favor, me ajudem (risos)", reagiu a artista.

