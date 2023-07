Após polêmica, Pedro Scooby recebe alfinetadas de irmã de Cintia Dicker: 'Acorda'

Rio - Após rumores de traição, Pedro Scooby, de 34 anos, foi detonado pela cunhada, Letícia Paz, nas redes sociais, nesta quinta-feira. Em um post publicado por um perfil de fofoca no Instagram, a irmã de Cintia Dicker aproveitou para reprovar o comportamento do surfista, que foi acusado de trair a mulher em uma festa promovida por Vini Jr., logo depois de ser visto ao lado de uma mulher na saída do evento.