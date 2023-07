Mel Maia conta assédio sofrido durante trajeto para trabalho: 'Tarado'

Rio - Mel Maia, de 19 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para desabafar sobre um assédio sofrido enquanto estava a caminho do trabalho. No Instagram, a atriz, que foi até os Estúdios Globo para gravar cenas de sua personagem, Guiga, na novela "Vai na Fé", afirmou que após dar "boa noite", recebeu uma espécie de cumprimento com segundas intenções de alguns homens presentes.

"Boa noite. Vindo gravar uma hora dessa. Engraçado, né? Eu dou 'boa noite' para todo mundo que aparece na minha frente, tanto aqui dentro [do Projac] como lá fora", iniciou ela, detalhando a diferença entre um cumprimento comum e um assédio.

"A gente sabe como é o 'boa noite' sincero e o 'boa noite' de tarado. Porque o que não falta é homem tarado na rua. 'Boa noite' normal é 'boa noite'. Aí, você dá 'boa noite' para um tarado e ele: 'boaa noiteee'. Nossa, vai se ferrar", concluiu Mel, visivelmente incomodada.



Veja o vídeo