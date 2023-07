Bruna Marquezine adere à greve dos atores de Hollywood e pede ajuda aos fãs na divulgação de 'Besouro Azul'

No elenco do filme "Besouro Azul", Bruna Marquezine informou aos fãs, através de um comunicado compartilhado no Instagram, nesta sexta-feira, que vai aderir a greve dos atores norte-americanos. A atriz de 27 anos ainda pediu aos fãs ajuda na divulgação do longa, previsto para estrear no dia 17 de agosto.

"Muito obrigada por todo o carinho. A partir da meia-noite de hoje, horário do pacífico, entrará em vigor a greve sindical dos atores do SAG-AFTRA. Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior", afirmoou.



"Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece. Serei sempre grata à minha família ‘Besouro Azul’, elenco e equipe. Estou com vocês. Com amor, B", finalizou a atriz, que dá vida à Jenny Kor, par romântico de Jaime Reyes, o herói protagonista do filme, interpretado por Xolo Maridueña.

A greve dos atores de Hollywood foi anunciada, nesta quinta-feira, após o Sindicato dos Atores (SAG) não ter êxito nas negociações com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP). Os pedidos feitos foram em relação ao aumento nos royalties dos atores, os chamados "residuais", pela exibição de seus filmes e séries nas plataformas de streaming, e em relação ao uso de inteligência artificial. Os artistas não querem ser replicados digitalmente sem consentimento ou remuneração em qualquer tipo de produção.

Com isso, os atores se unem aos roteiristas, em greve desde maio. Essa é a primeira vez desde 1960 que há uma paralisação por completo do setor.