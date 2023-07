Ex-BBB João Luiz Pedrosa é vítima de racismo em aeroporto

João Luiz Pedrosa relatou, no Twitter, nesta quinta-feira, um caso de racismo que sofreu em um aeroporto. O ex-participante do "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, contou que um senhor que tropeçou, durante um procedimento de segurança, mas achou que foi empurrado por ele. Após o episódio, o homem chegou a levantar os braços, como se fosse um assalto.

"Mais um para conta galera. Hoje um querido senhor tropeçou e achou que eu empurrei ele no meio do procedimento de segurança, levantou os braços como se fosse um assalto e tentou caçar briga", contou o professor. "O que mais me irrita é a postura de levantar os braços e ficar com a voz mansa", completou.

Na última segunda-feira, João também expôs que sempre é revistado em aeroportos. "Impressionante como eu fui selecionado para revista aleatória em todos os aeroportos que eu passei. Estou até acostumado já, sei o procedimento de cor", afirmou o influenciador digital.

