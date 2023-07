Cheio de estilo, Zeca Pagodinho curte passeio em Portugal

Zeca Pagodinho, de 64 anos, apostou em um look bem despojado para passear, nesta sexta-feira, em Lisboa, em Portugal, onde apresentará sua turnê 'Mais Feliz'. O cantor, que tem seu estilo próprio, usou camisa, bermuda, meia colorida e sandália, além de uma boina.

"Look do dia diretamente de Portugal! O Zeca Pagodinho já está em terras lusitanas pra dar início a ‘Turnê Mais Feliz’ na Europa! No dia 16, em Figueira da Foz, vai rolar o primeiro show. Nos vemos lá?", diz a legenda da publicação feita no Instagram.

Como era de se esperar, os internautas, claro, reagiram à produção de Zeca. "Que ícone! O look me pegou", comentou um fã do sambista. "O mais estiloso", afirmou outro. "Zeca, adoro seus looks! Muito minha cara chinelo e meia", disse uma terceira pessoa.







