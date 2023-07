Nívea Maria afirma ter se relacionado com José Wilker

Rio - Aos 76 anos, a atriz Nívea Maria revelou que viveu um romance com José Wilker, quando estiveram juntos no elenco da primeira versão de "Gabriela", exibida pela TV Globo em 1975. A atriz falou sobre o assunto durante uma entrevista ao podcast "Papagaio Falante", quando foi questionada sobre envolvimento com colegas de trabalho.

"Teve um que era muito charmoso, que é o nosso querido José Wilker", iniciou Nívea falando sobre o colega, que interpretou Mundinho Falcão. A artista, fez questão de dizer que o affair dos dois foi por carência, afirmando que estava passando por algum momento complicado na vida pessoal, já que o ator era bastante discreto.

"A gente assiste hoje as novelas do Zé Wilker, é impressionante o que ele fazia, era muito charmoso, engraçado, mas era muito tímido. Mas foi a única pessoa e só pode ter acontecido isso porque a minha vida pessoal de repente não estava bem, você está carente de alguma coisa e aí acontece, fora isso mais nenhum colega", pontuou sobre José Wilker, que morreu em 2014, aos 67 anos, após um infarto.

Ao longo de sua vida, Nívea viveu casamentos com os atores Renato Master, Édson França com quem teve dois filhos, além de Herval Rossano, com quem teve a filha caçula.