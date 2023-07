Mariana Goldfarb diz que vai expor investidas de homens casados: 'Parem'

Rio - Mariana Goldfarb, de 33 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para fazer um aviso aos seguidores casados. A influenciadora, que está solteira desde o fim de seu casamento com Cauã Reymond, alertou aos homens comprometidos que parem de tentar flertar com ela através do Instagram, pois caso seguirem se comportando desta forma, enviará as mensagens para suas mulheres.

"Para todo o homem que é casado e fica mandando direct, queria avisar o seguinte: ou vocês param de mandar, ou vou encaminhar esse direct para as mulheres de vocês. O que vocês preferem?", questionou ela, via stories.

Recentemente, famosos como Neymar Jr. e Rafael Cardoso tiveram suas investidas expostas na web por modelos que não apoiam infidelidade. Na ocasião, o jogador de futebol chegou a admitir que traiu a noiva , Bruna Biancardi, que está à espera da primeira filha do casal, e pediu perdão em seu perfil no Instagram.