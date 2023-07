Musical no Rio homenageia Chico Anísio e recebe visita de Bruno Mazzeo nos ensaios

Rio - Revivendo as memórias do pai, o ator Chico Anísio, Bruno Mazzeo visitou nesta semana os ensaios do espetáculo infantil "A Escolinhazinha do Professor Raimundo", que traz uma referência a série idealizada pelo artista, que hoje é interpretado pelo filho, na TV Globo.

Prestigiando a diretora Cininha de Paula, que também foi responsável pela nova versão da "Escolinha", Mazzeo se surpreendeu com as reproduções dos personagens emblemáticos. O ator auxiliou o elenco no primeiro ensaio de figurino, incentivando os novos talentos e se emocionando ao ver vivo, o legado do pai.

A obra, que traz como diferencial o fato de ser um musical, apresenta atores mirins como Matheus Dantas, no papel de Ptolomeu, Júlia Teodora, como Dona Marina da Glória, Eloá Ataíde e Lara Carrijo como Seu Batista, além de Davi Malizia como Seu Boneco, Giovanna Menino, como Dona Escolástica, Clarah Passos como Dona Cacilda e Paola Rabetti na pele de Dona Bela.



O espetáculo estreia neste sábado (15) e fica em cartaz por duas semanas no Rio de Janeiro.