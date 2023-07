No dia de seu aniversário, Gil do Vigor comemora conquista da casa própria

Aniversariante do dia, Gil do Vigor compartilhou, no Instagram, uma conquista pessoal com os fãs nesta sexta-feira. O ex-BBB se presenteou com uma casa e não escondeu a felicidade de realizar o sonho antigo. O economista posou em frente ao imóvel e ainda deixou uma mensagem para seus admiradores.

"Agora não é o Gilberto economista falando, é o Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou pra ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB. Hoje tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma CASA!", celebrou.



"Sei que esse é o sonho de todos os brasileiros e eu tenho a honra de dizer que agora tenho a minha, no meu país, na minha cidade que amo. E assim como eu sonhei, eu quero que todos que ainda não tem o seu cantinho continuem sonhando, porque uma hora vem, meus amores!", reforçou ele.

Os amigos de Gil o parabenizaram pela conquista. "Maravilhoso!! Deus abençoe!! Amado!", comentou Marcos Mion. "Parabéns amore! Que Deus abençoe cada vez mais", disse Mirella Santos. "Merece tudo", afirmou Gabriela Pugliesi. "Que alegria, meu amor!! Parabéns pelo seu aniversário e por essa conquista maravilhosa! Você merece", reagiu Vivian Amorim.