Treyce lança música inspirada em clássico de Rihanna

Rio - Com polêmicas que envolveram o sucesso de "Lovezinho", que precisou sair do ar, por direitos autorais disputados com Nelly Furtado, Treyce lançou nesta quinta-feira (13) mais um hit inspirado em uma música internacional. Desta vez, a artista afirma que "Favela", é uma versão autorizada de "Umbrella", que explodiu nos anos 2000 na voz de Rihanna. A faixa, tem a assinatura da Stargate, que já produziu músicas da cantora internacional, além dos brasileiros da Tropikillaz, que também assinam a música.

De acordo com a cantora, o convite surgiu dos produtores internacionais, que ao ouvirem o primeiro lançamento de Treyce, se uniram para uma versão criativa da música, interpretada por um dos maiores nomes do pop internacional.



“A Treyce tem um som único e um visual incrível. Temos certeza que ela pode ser uma grande estrela. Descobrir novos talentos em início de carreira é o que amamos fazer. Estamos felizes por termos feito essa música e mal podemos esperar para que as pessoas as ouçam”, relatam os produtores.



A artista diz que se sente honrada, principalmente por poder homenagear uma das suas maiores referências artísticas, não apenas em relação à música, mas também em composição visual, looks e atitudes no palco. Na nova roupagem, o hit traz versos empoderados, que falam sobre a importância de se valorizar e se libertar de relacionamentos tóxicos. “Além dos bailes de favela que amo, eu mando aquele recado para os ‘ex’ que não valorizam nós mulheres. Então ela tem um grito de liberdade e de empoderamento feminino”, afirma Treyce, que também gravou um vídeoclipe no Rio de Janeiro.