Após acusações de Xuxa, Marlene Mattos publica mensagem reflexiva

Marlene Mattos, de 73 anos, compartilhou com os seguidores, no Instagram, nesta sexta-feira, uma reflexão sobre oportunidade, após ser acusada por Xuxa Meneghel de ter comportamentos abusivos. As duas trabalharam juntas durante 19 anos e encerraram a parceria profissional em 2002.

"A oportunidade é um vento. Um vento que precisa ser identificado e aproveitado. Eu faço isso sempre. Os ventos não passam por mim sem que eu os aproveite", escreveu a empresária em sua rede social.

Alguns internautas saíram em defesa de Marlene. "A ingratidão é fogo né, Marlene? Queria eu ter tido a oportunidade que ela teve, a Xuxa", comentou usuário do Instagram. "Independente do que ocorreu entre vocês duas, nada justifica ela vir queimar a pessoa que transformou ela num ícone. E mais: queimando você, queima a Globo também", apontou outro. "Ingratidão tem nome: Xuxa Meneghel", opinou uma terceira pessoa.

No documentário sobre sua vida, Xuxa reencontrou a ex-diretora após 19 anos. No "Fantástico", no último domingo, a apresentadora revelou que se chocou com uma declaração de Marlene na ocasião. "Ela dizer: ‘eu faria tudo de novo’. Isso para mim é uma frase que acho que marcou o documentário demais, sabe?".

"Eu falei para ela que ela amava o trabalho dela, e eu era o trabalho dela. Ela me amou até o trabalho dela ficar velho, porque ela disse na minha cara que eu estava velha. Até hoje ela fala que os ídolos têm que morrer cedo. 'Um ídolo tem que morrer cedo e você está ficando velha. Você não pode ficar velha'. Ela falava da Marylin Monroe, Elvis Presley", enumerou Xuxa.

Em outro momento, a mãe de Sasha contou que foi forçada por Marlene a reencontrar o pai, Luiz Floriano, na última edição do "Xou da Xuxa", em 1992, após sete anos. "Marlene fez tudo para dar muito Ibope. Ela chamou meu pai sem me avisar. Estava há quase sete anos sem falar com ele ... Me lembro que queria ir embora dali, me sentia a pessoa mais invadida".







