Lore Improta lança série de lives sobre racismo e promove letramento racial

Rio - Lore Improta, de 29 anos, iniciou uma série de lives em seu perfil de Instagram com o objetivo de promover discussões sobre o racismo. Na última quarta-feira, a influenciadora convidou a fundadora do Instituto Da Cor ao Caso, Anita Machado, para conversar sobre expressões de conotação racista, como "criado mudo", "lista negra" e "feito nas coxas", entre outras.

“Eu quero cada vez mais utilizar meu alcance para que mais pessoas tenham consciência da importância da pauta racial num país como o nosso e, por isso, demos início ao 'Lore Convida'. Foi um bate papo super leve e necessário para que cada vez mais tenhamos consciência racial”, afirmou a dançarina sobre o primeiro episódio da série.

Casada com o cantor Leo Santana e mãe de uma menina de um ano e dez meses, Lore começou a estudar o letramento racial para se preparar como uma mulher branca para entender os desafios que a filha poderá enfrentar. Agora, a artista pretende dividir o conhecimento com seus mais de 15 milhões de seguidores na rede social.

Além do episódio desta quarta-feira, a série ficará no ar até agosto e os próximos temas serão: "Lugar de fala" com Jéssica Sandin, diretora de RH; "Cases e casos" com a ex-BBB Carol Peixinho; "O mercado publicitário para pessoas negras" com a empresária e jornalista Monique Evelle e "Maternidade e questão racial na infância" com Ana Paula Xongani.

Confira: