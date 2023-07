Mãe de Cintia Dicker deixa de seguir Pedro Scooby e web suspeita de indireta

"A vida é um eco. O que você manda, volta. O que você planta, você colhe. O que você dá, você recebe", publicou a mãe da modelo Cintia Dicker em seus stories. Apesar de fãs terem percebido logo depois da postagem que ela deixou de seguir o atleta, Scooby ainda não retribuiu o "unfollow" da sogra.

O recado enigmático acabou repercutindo na internet e usuários lembraram dos avisos da ex do surfista, a atriz Luana Piovani: "Ainda bem que nunca critiquei a Luana. Esse Pedro é um sonso", afirmou uma pessoa. "E o mundo julgava a Luana quando ela mostrava quem ele era", comentou outra. "Mais um caso de uma mulher bonita que sofre por um macho mediano, de aparência e caráter duvidoso", pontuou uma terceira. "O que esperar do homem que comenta 'viva o amor' na publicação de uma traição", criticou mais uma.