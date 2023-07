Série sobre vida e carreira de Chitãozinho e Xororó chega ao streaming em agosto

Rio - Os fãs de Chitãozinho e Xororó já tem data para conhecerem a história por trás do sucesso da dupla sertaneja. "As Aventuras de José & Durval" chega ao Globoplay no dia 18 de agosto, inspirada nas músicas e nos 52 anos de carreira dos irmãos.

Os atores Rodrigo e Felipe Simas são os responsáveis por dar vida à dupla na fase jovem e adulta, enquanto os estreantes Pedro Tirolli e Pedro Lucas interpretam José Lima Sobrinho e Durval de Lima na infância. Andréia Horta, Marco Ricca e Augusto Madeira são outros nomes que completam o elenco da série original.

'As Aventuras de José & Durval' tem produção de Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck, direção geral de Hugo Prata e direção de episódios de Hugo Prata e Kitty Bertazzi. Os roteiros são de Duda de Almeida, Dan Rossetto e Rafael Lessa, que assina como roteirista-chefe.