Pedro Scooby descarta crise no casamento após polêmica familiar: 'Estamos bem'

"Isso tá deixando de ser uma novela mexicana e tá virando um circo. Se eu não falo nada, eu tô consentindo. Se eu falo, eu tô tentando me explicar. Ou seja, as pessoas nunca estão satisfeitas com nada. Porque, aqui na internet, todo mundo é perfeito, todo mundo leva uma vida perfeita. Inclusive, as pessoas sabem o que é melhor pra vida do próximo. Porque ninguém erra", debochou o ex-BBB.

Em seguida, Scooby esclareceu novamente que o flagra não passou de uma carona que deu para a influenciadora Larissa Dalpasquale após a festa de aniversário do jogador Vinicius Jr. "A vida real é bem diferente. E, se eu voltei tarde de uma festa que eu fui com o consentimento da minha mulher, se eu dei carona pra alguém, eu devo desculpas à minha mulher. E foi o que eu fiz: eu pedi desculpas pra ela e a gente está bem, graças a Deus", declarou.

"A vida é assim, a gente vai evoluindo, aprendendo, se adaptando e entendendo o que é melhor pra nossa relação. Porque nós somos um casal, é o nosso casamento. E o que acontece no nosso casamento diz respeito a gente. Mas, enfim, é só pra dizer que estamos bem", finalizou o atleta.

Mais cedo, internautas notaram que a sogra de Pedro Scooby, Analise Dicker, parou de seguir o genro no Instagram, além de publicar uma mensagem enigmática. "A vida é um eco. O que você manda, volta. O que você planta, você colhe. O que você dá, você recebe", escreveu a mãe de Cintia Dicker. A irmã da modelo, Letícia Paz, também deu uma opinião ácida sobre a reação do surfista sobre os boatos: "Realmente não é e nem parece novela mexicana... É apenas a realidade, meu querido, acorda!", aconselhou.

Questionada por internautas alvoroçados se estaria confirmando a infidelidade do atleta, a irmã de Cintia explicou seu ponto de vista. "Não estou afirmando nada de traição, não, mas não passo a mão na cabeça de macho por deixar as crianças em casa e minha sobrinha. Querendo ou não todos temos responsabilidades na vida", alegou.

Cintia Dicker, que também é mãe da filha caçula de Scooby, já havia chamado a atenção ao curtir uma publicação sugestiva. "Eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinho. Não é. A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho", dizia a frase do post.