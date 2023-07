Manu Gavassi recebe bilhete de fã e cai no choro: 'Vale a pena'

Rio - A cantora Manu Gavassi, de 30 anos, compartilhou um momento fofo que viveu em um restaurante nesta sexta (14). A famosa mostrou um recado que recebeu de um fã e comoveu seus mais de 15 milhões de seguidores.

Em um guardanapo, o fã, que não foi identificado, escreveu: "'Gracinha' salvou o meu 2021. Fiquei tímido, mas queria dizer que te amo", e ainda finalizou contando que sua música favorita do álbum é '(não te vejo meu)'. Manu ficou tocada com o gesto de carinho e decidiu contar o caso em seus stories: "Vieram até mim e me deram esse bilhete no restaurante. Chorei. A arte vale a pena :)", completou.

Seguidores da ex-sister admiraram a homenagem, mas admitiram que também queriam ter a chance de encontrar a artista. "Poderia facilmente ser eu. 'Gracinha' me ressignificou tanta coisa", comentou uma internauta. "Coisa mais linda", afirmou outra. "Quem me dera", desejou uma terceira. "Esse bilhetinho poderia facilmente ser meu", contou mais uma.