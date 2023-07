Mirella Santos e Gabriel Farias anunciam primeira gravidez: 'Nosso sonho'

Rio - Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, anunciou que está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com surfista Gabriel Farias, também conhecido como Zinho. O casal foi ao Instagram para divulgar a novidade e emocionaram os seguidores com uma sequência de fotos em que a influenciadora exibe a barriguinha saliente: "Nosso sonho se realizou. Muito feliz", diz a legenda da postagem.

E é claro que os seguidores se juntaram a Mirella e Zinho na comemoração pelo bebê: "Que felicidade", celebrou uma internauta. "Parabéns, tudo de bom!", desejou outra fã. "Que venha com saúde", escreveu uma terceira. "Que amor, explosão de felicidade pra vocês", comentou mais uma pessoa.

Confira: