Luciana Gimenez alimenta boto-cor-de-rosa durante passeio na Amazônia

Rio - A apresentadora Luciana Gimenez está visitando a Amazônia pela primeira vez ao lado do filho, Lorenzo, e decidiu compartilhar um momento especial da viagem. Nesta sexta (14), ela mostrou que teve a oportunidade de alimentar um boto-cor-de-rosa durante um passeio.

Na legenda da postagem, a influenciadora chegou a fazer graça com a primeira foto da série de registros, em que o filho aparece chorando, mergulhado até a cintura nas águas amazonenses. "Lolo adorou o Amazonas: o Lolo. Brincadeiras à parte, estou amando apresentar esse lugar para ele. O nosso encontro com os botos-cor-de-rosa foi para lá de especial", contou a famosa. Os outros cliques, em compensação, foram memoráveis. Luciana aparece sorrindo em todas as fotos em que o guia alimenta o animal com um peixe, embasbacada com a beleza do boto.

Seguidores nortistas ficaram tocados com a representação do estado e comentaram: "Adoramos quando as pessoas amam nossa cidade e que sabem reconhecer que aqui é lindo!", disse uma fã. "Amazonas e suas riquezas encantadoras. Bem-vinda ao nosso estado", desejou outro. "Precisava conhecer nosso Amazonas, cheio de riquezas", afirmou uma terceira. "Um verdadeiro show. Nosso Brasil é tão lindo!", escreveu mais uma.