'Não faço o tipo paquita', diz Mara Maravilha sobre exclusão de encontro de Xuxa, Angélica e Eliana

Rio - Mara Maravilha usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para se pronunciar sobre o encontro de Xuxa, Angélica e Eliana que acontecerá no "Criança Esperança 2023" , da TV Globo, em agosto. Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora desmentiu os boatos de que teria sido deixado de fora da reunião e de um grupo de mensagens com as loiras.

"Eu, Mara Maravilha, MM, nunca, em nenhum tempo, pedi para fazer parte de grupo de ninguém. Está entendendo? Não preciso desenhar. Eu não faço o tipo paquita, com todo respeito às loiras, a Mara não faz o tipo 'novas paquitas'. E outra coisa: não devo nada a ninguém. Eu estou nesse turbo sem filtro. Olha: M de Mara Maravilha, de Marília Mendonça, de Marlene Mattos", declarou a famosa, mostrando uma bolsa com suas iniciais e citando a ex-empresária de Xuxa, que teve atitudes polêmicas expostas pela Rainha dos Baixinhos.

Na legenda da publicação, a cantora fez questão de destacar que não demonstrou interesse em nenhum grupo com as colegas de profissão. "Eu valorizo e respeito a diversidade em todas as suas formas, seja ela relacionada a grupos étnicos, características físicas ou quaisquer outros aspectos. Não acredito que seja necessário fazer parte de um grupo específico para me sentir completa ou aceita", escreveu.

"Além disso, é importante ressaltar que minha trajetória e carreira são baseadas em minha individualidade e no trabalho que desenvolvi ao longo dos anos. Tenho orgulho de quem sou e das conquistas que alcancei, independentemente de qualquer associação com grupos", completou Mara.

Entenda

Xuxa, Angélica e Eliana são presenças confirmadas para o "Criança Esperança" de 2023, que ocorrerá no dia 7 de agosto. A novidade foi anunciada pelas três apresentadoras durante uma entrevista concedida ao Jornal Nacional, nesta quinta-feira, e causou alvoroço na web.

A informação ainda foi ratificada por Eliana em um vídeo publicado no Instagram. No registro, a loira, que é contratada do SBT, alegou que foi liberada por Silvio Santos para colaborar com a atração global, uma vez que esta visa beneficiar crianças. "Sim! É verdade esse bilhete. Olha onde o nosso grupo de WhatsApp nos levou. Este ano, as queridas amigas Xuxa, Angélica e eu, estaremos juntas pela solidariedade no palco do 'Criança Esperança'", confirmou a apresentadora no registro.