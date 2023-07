Veja os famosos que curtiram o Festival de Inverno no Rio

Os famosos enfrentaram o frio e curtiram o Festival de Inverno, na Marina da Glória, no Rio, na noite desta sexta-feira, que teve como atrações Duda Beat, Maria Bethânia e Pitty.

Johnny Massaro, Alice Wegmann, Diogo Almeida, Emanuelle Araújo, Dudu Azevedo, Bárbara Paz, Marina Moschen, Silvero Pereira e Bruna Linzmeyer foram algumas das celebridades que prestigiram o evento.

Os casais Nanda Costa e Lan Lan, Aline Wirley e Igor Rickli e Jéssica Ellen e Dan Ferreira também marcaram presença no local.

Neste sábado, Samuel Rosa, que era vocalista do Skank, estreia seu primeiro show solo no festival, mesmo dia do grupo Os Paralamas do Sucesso e o cantor Nando Reis. Domingo, é dia de funk e samba. Ferrugem, Pedro Sampaio e Alexandre Pires fazem show e empolgam o público presente.