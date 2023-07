Aos 74 anos, Jorge Aragão é diagnosticado com câncer

O cantor Jorge Aragão, de 74 anos, foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. A informação foi confirmada ao O DIA, em nota, pela assessoria de imprensa do cantor, neste sábado.

"Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin", diz o comunicado.



"O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo. Aragão manterá seus compromissos profissionais imediatamente, a medida do que for possível", finaliza.

Segundo Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), entre os tipos de tratamento existentes para tratar a doença estão: quimioterapira, imunoterapia, radioterapia e transplante de medula óssea.

Outros famosos já foram diagnosticados com este câncer, como os atores Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari, a autora Gloria Perez e a ex-presidente Dilma. Todos se recuperaram após fazer o tratamento necessário.