Juju Salimeni explica motivo de não realizar terapia: 'Loucura dos outros'

Rio - Juju Salimeni abriu a caixinha de perguntas do Instagram e revelou que não pensa em fazer terapia. Aos 36 anos, a musa fitness comentou que experimentou uma sessão e esclareceu os motivos de não ter continuado com as consultas psicológicas.

"As vezes que tentei me levaram a algumas conclusões importantes: não tenho saco para ficar uma hora conversando com ninguém, e o problema real da minha vida nunca foi eu, e sim as pessoas que eu insistia em manter ao meu redor", afirmou.

"Então, me recuso a fazer terapia por causa da loucura dos outros. Cortei relações, e adivinha: acabaram os problemas. Aliás, fica a dica, antes de enlouquecer, observe se é você mesmo que precisa de terapia."