Virginia Fonseca rebate suposta crítica de Paola Carosella

Virginia Fonseca, de 24 anos, se manifestou após Paola Carosella, de 50, mandar uma suposta indireta para ela, em entrevista ao "PodPah", nesta sexta-feira. No podcast, a chef de cozinha contou que conheceu, através da filha, uma influenciadora digital, com 42 milhões de seguidores, que só posta "foto de bunda" e ainda citou uma "base que derrete". Os internautas associaram às críticas à mulher de Zé Felipe.

"Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre. Mas enfim, faz parte. Cada um externa o que tem dentro de si. Eu nunca perderia meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta. Mas só estou aqui, porque Deus permitiu", disse a influenciadora em sua rede social.

A declaração de Paola durante o podcast viralizou nas redes sociais. "Em um país como o Brasil, têm muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso...Tem criadoras de conteúdo ou influencers que têm 42 milhões de seguidores e só postam fotos de bunda. Hoje conheci uma, que parece que inventou uma base que cai, não sei, não entendi, minha filha que me contou. Aí você vai ver o feed e só tem bunda", afirmou a chef.

"Por que 40 milhões de pessoas seguem essa mulher que só posta foto da bunda? E minha filha com 11 anos falou: 'Porque querem ser igual a ela'. Então, por um lado tem um monte de gente que almeja isso, que acha que é a fórmula da felicidade ou da perfeição, ou do que for. Mas tem uma galera, graças a Deus enorme, que se identifica com vocês, porque estão aqui falando o que vocês sentem e porque estão aqui sendo quem vocês são. Sem filtros, sem bases que derretem, sem contar histórias mentirosas, sem vender, sem fazer pose", completou.

Não demorou muito para os internautas associarem Virgínia a influenciadora citada pela ex-jurada do Masterchef Brasil, já que ela tem 43 milhões de seguidores e a base de sua marca foi alvo de críticas recentemente.