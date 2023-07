'Não fiquei chateado', diz André Marques sobre meme famoso

Rio - Convidado do "Ticaracaticast", André Marques relembrou um vídeo que ganhou as redes sociais. Nas imagens tiradas antes de realizar a cirurgia bariátrica, o apresentador surgia trabalhando como DJ enquanto usava fones de ouvido e um cigarro na boca. Ele ainda desabafou sobre a fase de excessos.



"Não fiquei chateado na época, quando virei meme. Achava importante estarem falando de mim. Eu até era feliz, mas tinha meus momentos de dor, sozinho em casa. Mas eu tinha que me defender. Me davam uma zoada e eu vinha com um texto melhor. Eu tentava mostrar que estava tudo bem até um certo limite. Sempre desenrolei bem, mas dava minhas choradas. Era uma fase de comer, beber e fumar muito", contou.

Aos 43 anos, o ex-comandante do "Vídeo Show" abriu o jogo sobre as razões para a mudança nos hábitos. "Comecei a entender que era uma preocupação minha, comigo mesmo, não porque eu era zoado. Até porque eu tinha 150 quilos e azarava geral, me chamavam de gordinho abusado. Comecei a me cuidar pensando em mim."