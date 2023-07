Léo Santana ganha presente ousado de fã em show no Pará

Léo Santana, de 35 anos, foi surpreendido ao receber um presente inusitado de uma fã durante seu show na cidade de Conceição do Araguaia, no Pará, nesta sexta-feira. Uma admiradora do cantor mais assadinha jogou uma calcinha rosa para ele no palco. O marido de Lorena Improta conferiu a peça íntima e ainda mostrou ao público.

Recentemente, o dono do hit "Posturado e Calmo" anunciou que vai estrear como dublador na animação "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante", que chega aos cinemas no dia 31 de agosto. O cantor se juntou a Any Gabrielly no elenco do filme, dando voz Genghis Rã, o menor dos mutantes que faz parte do grupo comandado pelo personagem Super Mosca.

"Quando o convite chegou até mim, de fato, eu fiquei um pouco assustado, ainda mais quando soube que era para ‘As Tartarugas Ninja’, que fez parte da minha infância e adolescência - e acho que de todo brasileiro. Me senti muito lisonjeado", declarou o artista.