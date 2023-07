Após diagnóstico de câncer, Jorge Aragão recebe apoio de amigos famosos

Vários famosos demonstraram apoio ao cantor Jorge Aragão, de 74 anos, após o sambista comunicar, neste sábado, no Instagram, que foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada.

"Já estamos em oração para que tudo dê certo, mestre e amigo", comentou Thiaguinho na legenda da publicação. "Deus manda na hora que mais se precisa. Temos fé no Altíssimo que sua recuperação está próxima", disse Péricles. "Poeta, já estamos em oração. Tudo vai dar certo", afirmou Dudu Nobre. "Vai ficar bem! Se cuida direitinho", ressaltou Patricia Pillar.

O anúncio sobre a doença de Jorge foi divulgada pela assessoria de Jorge. "Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin", diz o comunicado.





"O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo. Aragão manterá seus compromissos profissionais imediatamente, a medida do que for possível", finaliza.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jorge Aragao (@jorgearagaodacruz)