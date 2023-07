Grazi Massafera divulga imagens de viagem com a filha para Portugal

Rio - Grazi Massafera compartilhou uma série de registros, neste sábado (15), da estadia em Portugal com a filha, Sofia, de 10 anos. A atriz, que escolheu um look em tons terrosos, divulgou algumas imagens nos Stories do início da viagem.

Na semana passada, a atriz apareceu pela primeira vez em fotos divulgados ao lado do modelo Marlon Teixeira, com quem estaria vivendo um romance. Os dois posaram juntos em meio a outros amigos durante viagem pela Península de Maraú, na Bahia.



"Quanta história tem um bar pra contar!?! Quem não tem uma boa história em um bar pra contar!?! Quem diria que um barzinho no meio do nada fosse fazer tanta história… A vida é muito melhor com os amigos. Tem que saber viver", disse Marlon, na legenda da postagem. "Foi sonho", escreveu Grazi, nos comentários.