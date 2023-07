Tom Holland choca a web com cena de sexo gay em nova série: 'Que talento'

Rio - O ator britânico Tom Holland, mais conhecido por ser o atual Homem-Aranha do universo da Marvel, chamou atenção da web ao protagonizar uma cena ousada em seu projeto mais recente. Neste sábado (15), a atuação do famoso foi muito elogiada pelos internautas após uma cena em que ele faz sexo com outro homem viralizar nas redes.

O trecho que repercutiu entre os usuários foi retirado do oitavo episódio da série 'Entre Estranhos', que acompanha o caso de Danny Sullivan, personagem inspirado na primeira pessoa a ser absolvida de um crime por ter Transtorno de Personalidade Múltipla. Holland, na pele do protagonista da história, já tinha comentado sobre a cena em entrevista ao 'The Hollywood Reporter': "Não é um marco. Não é algo que eu fique tipo: 'Oh, uau. Interpretei meu primeiro personagem que tem uma preferência sexual diferente da minha.' É obviamente mais complicado que isso. Foi muito importante para contar a história de forma autêntica", declarou.

Fãs do artista ficaram tão impressionados com sua versatilidade que o nome do ator se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. "Eita, como o Tom Holland é ator. Amo ver ele pegando papéis diferenciados e esfregando na cara de todo mundo o talento", elogiou uma pessoa. "O Twitter chocado com o fato dos ATORES Zendaya e Tom Holland estarem exercendo a sua atividade profissional que é, pasmem, ATUAR", ironizou outra. "Vou ignorar o pânico moral criado sobre isso aqui e dizer: vivi pra ver o Tom Holland p*tinha. Bom demais. Nota 10. Agradeço os mimos", escreveu uma terceira.