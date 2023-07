Internet implora que Zé Felipe não faça outro rap em defesa de Virgínia

Usuários das redes não conseguiram deixar de comparar as duas situações, em que uma personalidade critica Virgínia publicamente e os dois lados respondem a polêmica que, no caso de Evaristo, culminou no famigerado 'Rap do Zé Felipe'. As semelhanças entre os dois casos incitaram medo na população, que fez sua opinião clara: "Paola, se isso render outro rap eu nunca vou te perdoar", escreveu o youtuber Felipe Neto.

Mas também tiveram perfis que usaram as plataformas para implorar que o filho do cantor Leonardo não inventasse outra música sobre polêmica. "Paola Carosella, deixa isso pra lá, não vamos aguentar mais um rap do Zé Felipe", confessou uma pessoa. "Gente, por favor, eu imploro, parem de alimentar briga com a Virgínia ou o Zé Felipe vai fazer outro rap", pediu outra. "Paola falou da Virgínia, será que vem outro rap do Zé Felipe? Meu Deus, não", se desesperou uma terceira.