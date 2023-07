Ludmilla e Felipe Ret surpreendem com aposta de R$100 mil em Fla x Flu

Rio - Os cantores Filipe Ret e Ludmilla viraram notícia na noite deste sábado (15) com uma interação cômica em suas redes. Os famosos decidiram tornar a próxima disputa entre Flamengo e Fluminense mais interessante e colocaram R$ 100 mil em jogo para ver seu time do coração ganhar a partida.

Tudo começou quando a famosa respondeu um story do amigo, em que Ret aparecia segurando um anel do tricolor: "Mengão vai amassar vocês. Esse anel aí não vai valer mais nada", brincou Ludmilla na mensagem privada. O rapper resolveu entrar na provocação e compartilhou um print da conversa em seu Twitter, perguntando se ela então topava apostar 100 mil reais naquela afirmação. Pouco depois, a funkeira respondeu: "Fechado kk. Aguardo o pix amanhã, sem choro", anunciou.

Não demorou para a interação dos dois viralizar, e logo os internautas também começaram a fazer graça. "100k resolveria minha vida toda. Sorteia eu pra fazer esse pix independente do vencedor", escreveu uma pessoa. "Me da 3 mil eu preciso pagar minha fatura do 'Numanice'", pediu outra. "Eu querendo apostar 20 contos e pensando se vai comprometer minhas contas", contou uma terceira. "Quero pix também, Lud. Faz a madrinha", brincou mais uma.