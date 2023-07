Solteira, Vitória Strada curte festival na Zona Oeste do Rio

Após o fim do noivado com Marcella Rica, Vitória Strada compareceu ao "Alma Festival", na Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado. A atriz de 26 anos curtiu o evento, que teve como atrações L7NNON, MC Maneirinho, Djonga, Papatinho, Seu Jorge, Cynthia Luz e Racionais, acompanhada de algumas amigas. Para a ocasião, a artista apostou em um look cheio de estilo.

No mesmo dia, Marcella Rica conferiu o Festival de Inverno, na Zona Sul do Rio. O evento contou com os shows de Nando Reis, Os Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa.

Vitória e Marcella anunciaram o fim do relacionamento, no último dia 5, através das redes sociais. Elas estavam juntas desde 2019 e noivaram dois anos depois. "Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos. Seguimos sendo amigas. Por isso não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos. Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade", dizia um trecho do comunicado.