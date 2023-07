Com apresentações de Nando Reis, Os Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa, o Festival de Inverno do Rio, na Marina da Glória, no Rio, reuniu um time de famosos, na noite deste sábado. Isabella Santoni, Bárbara Borges, Iran Malfitano, Marcella Rica, Leandro Lima, Olivia Araujo e Maria Eduarda de Carvalho foram algumas das celebridades que se divertiram durante o evento.

Neste domingo, Ferrugem, Pedro Sampaio e Alexandre Pires fazem show no festival e empolgam o público presente.