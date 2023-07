'Reagindo', brinca Vitória Strada ao surgir de cropped nas redes

Rio - Vitória Strada usou as redes sociais para brincar com o famoso meme 'colocar o cropped e reagir', na noite do último sábado (16). Solteira após o término do noivado com Marcella Rica, a atriz de 26 anos divulgou a selfie em uma postagem nos Stories. "Reagindo", escreveu na legenda.

Após o clique, ela ainda marcou presença no "Alma Festival", na Zona Oeste do Rio. Junto de amigas, a atriz curtiu o evento, que teve como atrações L7NNON, MC Maneirinho, Djonga, Papatinho, Seu Jorge, Cynthia Luz e Racionais.

O fim do noivado de Vitória Strada e Marcella Rica foi anunciado no dia 5 de julho. Em comunicado conjunto, as atrizes afirmaram que a amizade seguirá após o término da relação. "Seguimos sendo amigas. Por isso não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos. Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos."