Com biquíni fininho, Deborah Secco curte dia de sol em praia do Rio

Deborah Secco, de 43 anos, aproveitou a manhã de sol deste domingo para ir à praia. Com um biquíni fininho, a atriz exibou o corpo escultural nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, a mulher de Hugo Moura renovou o bronzeado e se refrescou no mar.

Deborah está no elenco do remake de "Elas por Elas", da TV Globo, que vai substituir "Amor Perfeito", na faixa das seis, no segundo semestre deste ano. Na releitura do folhetim, de 1982, a atriz dará vida à protagonista Lara. O elenco da trama ainda conta com Karine Teles, Lázaro Ramos, Monica Iozzi, Thalita Carauta, Kesia Estácio, Isabel Teixeira e Maria Clara Spinelli.