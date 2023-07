Bruna Biancardi posa com barriguinha da primeira gestação à mostra

Rio - Bruna Biancardi exibiu a barriguinha da primeira gravidez em registro compartilhado nas redes sociais, no último sábado (16). De biquíni preto e calça branca, a influenciadora de 29 anos posou fazendo carinho na barriga. "Meu novo fundo de tela", escreveu na legenda.

Esperando uma menina, fruto do relacionamento com Neymar Jr, a influenciadora mostrou aos seguidores, no início da semana, as primeiras roupas que comprou para o enxoval de Mavie. "Por aqui não dá pra ver que é tão pequenininha... Olha essa aqui que eu amei! Olha essa roupinha (risos)... Não dá, não dá", contou. Entre as roupas estavam saias, cardigãs, bodies e suéteres com preços mais acessíveis.