Izabel Goulart deixa seguidores de queixo caído ao posar de biquíni em Mykonos

Rio - A modelo Izabel Goulart, de 38 anos, arrancou suspiros de seus fãs ao posar com um biquíni de formato diferenciado nas redes. Neste domingo (16), a famosa seduziu com seu "corpaço" e um bronzeado que conseguiu durante suas férias em Mykonos, na Grécia.



"Daisy dreams", escreveu Izabel na legenda, fazendo referência às duas margaridas que compõem a parte de cima de sua roupa de banho. As duas "flores", que são grandes o suficiente apenas para cobrir o essencial, estão conectadas por um fio azul-turquesa, que é da mesma cor da calcinha do biquíni. A modelo também apostou em óculos de Sol azuis e espelhados e em um shortinho jeans para fechar o look.



Seguidores ficaram de queixo caído com a beleza da famosa, que aproveitou a viagem para a Grécia para renovar o bronzeado: "Realmente uma deusa", admirou uma pessoa. "Obrigado por existir" comentou outra. "Quando começam os post dela em Mykonos, a gente já sabe que a 'humilhação' vem", brincou uma terceira. "Um absurdo de tão linda", elogiou mais uma.

