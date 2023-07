Filha de Vanusa, Aretha Marcos denuncia agressões que sofreu de Marlene Mattos

Rio - A cantora Aretha Marcos, de 49 anos, foi às redes neste domingo (16) divulgar sua história de agressão com a ex-empresária de Xuxa Meneghel, Marlene Mattos. A famosa afirmou que decidiu contar sua experiência por este ser um "momento propício", já que o nome da produtora têm virado assunto com a estreia do documentário sobre a rainha dos baixinhos, que ficou disponível no Globoplay a partir da última quinta (13).

Em um vídeo postado em seu Instagram, Aretha começa explicando que foi participar de uma homenagem para sua mãe, a cantora Vanusa, no quadro 'Intimidades' do programa da Xuxa quando foi contratada ao vivo para fazer um disco com a apresentadora. "Me mudei de São Paulo pro Rio com minha filha pequena, mas o tempo foi passando e eu nunca era chamada nem pela Marlene, nem pela Xuxa. Então eu comecei a tentar a produzir esse disco, ou pelo menos uma demo, por conta própria", revelou.

"Um belo dia, eu fui até o estúdio com uma demo de uma canção do meu pai, Antônio Marcos, para a Marlene escutar. Ela ouviu e me disse que não ia investir em MPB porque já tinha tentado antes e não tinha dado em nada. Ela também disse que eu fedia e era uma 'ferida aberta', que eu era uma pessoa amarga e feia", continuou a cantora. A filha de Vanusa lembra que ficou tão em choque com a situação, que logo depois do encontro entrou em um salão de beleza e "no auge de sua dor" pediu para rasparem seu cabelo.

"Eu sai dali careca. Eu entrei na minha casa, passei a jejuar e perdi 12 quilos. E foi desse jeito que eu voltei ao escritório da Marlene Mattos e da Xuxa. Quando eu entrei, eu perguntei: 'E agora, eu ainda estou fedendo? Então, vim aqui pra te dizer que não quero mais um centavo de vocês, e que quem não quer o disco sou eu'", contou.

Aretha também revelou que Marlene não ouviu calada, mas assim que a empresária se levantou para chamá-la de arrogante, a artista lembra que a segurou pelo braço e disse: "Escuta aqui. Você não sabe quem foi o meu pai, você não sabe quem é minha mãe, mas você vai saber quem sou eu" e saiu do escritório.

Internautas ficaram horrorizados com o relato e mostraram seu apoio para a cantora nos comentários. "Sinto muito que você tenha passado por tudo isso", lamentou uma pessoa. "Incrível, essa Marlene é um ser noção e sem coração", afirmou outra. "Sinto muito, Aretha. Quantas angústias", disse uma terceira. "Você é uma mulher de muita luz, não ligue para essas pessoas podres", argumentou mais uma.