Nando Reis pede prisão de Bolsonaro no meio de show: 'Vai pra cadeia!'

Rio - Nando Reis aproveitou sua apresentação no 'Festival de Inverno Rio 2023' para mandar um recado para o ex-presidente, Jair Bolsonaro. Na noite deste sábado (15), o cantor chocou fãs ao declara que achava que o político logo estaria na cadeia.

"Vai pra cadeia, Jair Bolsonaro! Sua hora tá chegando, mané!", gritou o famoso no meio do show. Pouco depois de sair do palco, durante uma entrevista pós-show para o 'Canal Brasil', ele continuou a defender sua visão. "Quem acha que o que tô falando é ir além está sem noção. Porque a gente só quer recolocar as coisas nos seus lugares, não é nada demais. [Queremos] respeito ao próximo. Chega de racismo, chega de bater em gay e dessas coisas absurdas", afirmou.

Nando ainda questionou de onde teria vindo a motivação de tanto ódio: "Quem foi que falou? Da onde veio isso? Tem muita gente falando em nome de Deus que faz o oposto, o completo contrário de todos os ensinamentos de Cristo", pontuou. Exaltado, o artista também disse que apesar de não ser religioso, está muito mais próximo de defender os ideais do cristianismo do que esse "bando de hipócrita" que prega Deus, Pátria e Família.

O trecho com as declarações polêmicas logo ganhou as redes e dividiu opiniões dos internautas. "O que o Nando Reis quer é justiça, assim como todo mundo que sonha com um mundo melhor", argumentou uma pessoa. "Abomino a fala de ódio do Nando Reis. Esse elemento não respeita os 60 milhões de bolsonaristas", comentou outra. "Nando Reis foi perfeito! Lugar de fascista é na cadeia", disse uma terceira. "E pensar que um dia gostei desse 'lavagem cerebral' e das músicas dele!", reclamou mais uma.