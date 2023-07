'Fez uma poça de sangue', diz mulher que acusa Felipe Prior de estupro

Rio - A mulher que acusa o ex-BBB Felipe Prior, de 31 anos, de estupro deu uma entrevista ao "Fantástico", neste domingo, e relatou como conheceu o arquiteto e também o que aconteceu na noite do crime. Recentemente, Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto. Ele enfrenta, atualmente, três inquéritos de estupro. Em um deles, Prior já é réu e nos outros dois é investigado. O ex-BBB se diz inocente.

A vítima, que atualmente tem 31 anos, conheceu o ex-BBB na época em que os dois faziam faculdade de arquitetura. Eles tinham uma amiga em comum e combinaram um esquema de carona porque todos "moravam próximo", na Zona Norte de São Paulo.

"Sempre vai ser uma ferida aberta. Infelizmente ela faz parte da minha história, e o que posso fazer com ela hoje é mostrar para o mundo que nenhuma mulher merece ter uma ferida dessas. Eu posso ajudar as outras mulheres a terem coragem de se posicionar, porque isso precisa parar", disse a mulher, que não quis se identificar.

De acordo com a vítima, o estupro aconteceu no dia 8 de maio de 2014. Na época, ela tinha 22 anos e tinha ido a uma festa na USP. Ela encontrou o ex-BBB quando estava indo embora do local e ele ofereceu uma carona. Ela e uma amiga aceitaram. O arquiteto deixou primeiro a amiga em casa e depois foi levá-la.

No meio do caminho, Prior começou a beijá-la, foi para a parte de trás do carro e a puxou para lá. "À medida que as coisas iam acontecendo, ele se tornava cada vez mais agressivo comigo. Eu falei: 'Felipe, eu não quero, não quero'. Comecei a tentar resistir fisicamente e ele começou a puxar meu cabelo, começava a me segurar pelos braços, pela cintura, proferiu umas frases muito... Ele começou a falar pra eu parar de me fazer de difícil, que é claro que eu queria, que agora não era hora de falar que não, e começou a forçar penetração".

O ex-BBB acabou machucando seriamente a parte íntima da vítima e causou um sangramento. "Quantas vezes eu preciso falar 'não' para a pessoa entender que ela está me machucando? Que está me violentando? E ele é muito mais forte que eu. Eu não tinha como sair dessa situação. Foi bem doloroso. Eu gritei, começou a sair muito sangue. Foi o susto que ele teve que levar para parar a situação, porque fez uma poça de sangue no carro dele, nele, ele perguntou se eu queria ir para o hospital, aí eu falei que 'não', que eu só queria ir para minha casa", relatou.

Ao chegar em casa, a mulher tentou estancar o sangramento, mas teve mesmo que ir para o hospital. "Quando eu cheguei na minha casa eu fui direto para o banheiro, fiquei no chuveiro tentando estancar o sangue sozinha, mas minha pressão já estava muito baixa. Fui acordar minha mãe e pedi para ela me ajudar, e aí ela deu uma olhada no machucado, levantou e falou 'a gente vai para o hospital'", relembrou.

No local, a médica constatou uma laceração de grau 1, compatível com penetração. A médica perguntou o que houve, mas a vítima não quis contar. Após o estupro, Prior mandou uma mensagem para ela para saber como ela estava. A vítima disse estar machucada e que "havia feito uma ferida". Ela também pediu para que ele não contasse a ninguém sobre o que tinha acontecido.

"Eu estava com medo dele falar para as outras pessoas e eu ficar marcada por essa situação. Eu não queria que as pessoas me vissem, me enxergassem e pensassem nisso", disse a vítima, que demorou a se enxergar nesta posição.

"Eu não me via assim. Fui escondendo de mim mesma, fui evitando lidar com essa situação. Eu achava que ia conseguir apagar isso da minha vida e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas isso não aconteceu. Eu tive crise de pânico, crise de ansiedade... Agravou muito mais a minha situação psicológica".

Ao ver Felipe Prior no "BBB 20", a vítima teve uma crise de ansiedade. "Vi o rosto dele pela primeira vez em muitos anos. Eu só decidi denunciar tudo o que aconteceu depois que eu comecei a receber das minhas amigas prints de tuítes de outras mulheres falando que tinham sido abusadas e violentadas por ele".

Condenação

No dia 8 de julho deste ano, Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro, pela juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo. A denúncia foi feita em 2020. A magistrada argumentou que o arquiteto usou de força física para praticar violência. Ainda segundo ela, não há dúvida de que houve crime. O prontuário médico mostra que houve laceração na região genital.

A juíza também se baseia em prints de mensagens entre Prior e a vítima, além de testemunhas de defesa e acusação. A equipe que defende o ex-BBB disse que vai recorrer da decisão. "Nele acreditamos integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência e de que, em sede recursal, lograr-se-à sua reforma, em prestígio à Justiça, reconhecendo-se sua legítima e verdadeira inocência, que restou patentemente demonstrada durante instrução processual".