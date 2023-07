Thaila Ayala e Renato Goés falam sobre desafios ao receber diagnóstico da filha

Rio - Thaila Ayala e Renato Goés abriram o coração sobre a saúde da filha, Tereza, durante o "Fantástico" da TV Globo, exibido neste domingo (16). A menina, que tem apenas dois meses, precisou passar por uma cirurgia no início deste mês, para tratar um problema de coração, uma cardiopatia, que acomete um entre cada cem bebês. Em um bate-papo franco e emocionado, os atores trouxeram um pouco dos detalhes de como foram os últimos meses.

Os artistas afirmaram ao programa, que o desejo de ter um filho era antigo, mesmo antes de oficializarem o relacionamento dos dois. Apesar de algumas crenças limitantes por parte de Thaila, que associava a gravidez à perda de liberdade, além do medo da depressão pós-parto, o casal iniciou a jornada. Enquanto esperava o primeiro filho, a atriz teve complicações de saúde, como a síndrome HELLP, que causa pressão alta, dor de cabeça e enjoo. Chico nasceu com 33 semanas, de cesariana, mas se manteve bem.

Seis meses depois, o casal descobriu que o pequeno ganharia uma irmã, que chegou a surpreender os pais, devido ao curto tempo de diferença entre os dois. "Então sempre tem aquela coisa, ainda está amamentando, ainda, você não engravida... Então, a gente estava fazendo tabelinha, aquela coisa... E aconteceu", detalhou Thaila.

Em um dos exames do pré-natal, foi revelado que Tereza tinha um buraco entre as cavidades do coração, que desviava parte do sangue, uma Comunicação Interventricular (CIV). A doença diminui a absorção de nutrientes, o fluxo para o intestino e leva a consequências como baixo ganho de peso e estatura. "E aí... o médico viu o coração inteiro e chega no final - eu já estava quase me vestindo - ele falou 'peraí'. E ele achou uma CIV", contou.

Mesmo com uma dieta saudável, seguindo os parâmetros corretos, a bebê não ganhava peso. Por vezes, segundo os pais, não chegou a ganhar 10 gramas por semana, inviabilizando o parto normal. A solução foi uma cesárea, realizada às 39 semanas, quando a pequena veio ao mundo pesando apenas dois quilos. O principal medo dos atores, foi a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

"Teve uma hora que ela foi ao banheiro e eu perguntei ao médico: como era? E aí eu perguntei para ele e ele falou: 'É uma cirurgia pesada mesmo'. Nunca mais vai sair da minha cabeça. Ele falou: 'é abrindo'. Aí, nossa! Quando ela voltou do banheiro, eu fiquei meu Deus do céu, passei um tempo sem ter coragem de falar para ela”, disse o pai, Renato Goés.

A atriz deu detalhes sobre o procedimento, revelando que este foi um momento delicado, mas apesar das preocupações, a pequena obteve sucesso. "Abre o peito, serra, tira todo o sangue do coração, afasta do pulmão, opera, intuba, volta o sangue pro coração, fecha o peito e deixa o marca-passo. Minha neném não tem três quilos e meio", desabafou Ayala.

Com a cirurgia, o coração foi costurado com tecido biológico, solucionando teoricamente o problema, trazendo alívio para os pais. Segundo os especialistas, a menina vai levar uma vida normal.

"Com certeza tudo isso veio para para transformar. Realmente os valores, e você vê tudo de uma forma diferente, então acho que primeiro ela vem para transformar os pais, mas eu acho que realmente ela veio para transformar muita coisa", pontuou a atriz.