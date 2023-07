Rio - A atriz Paolla Oliveira, de 41 anos, prestigiou o show do namorado, o sambista Diogo Nogueira, de 42, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite deste domingo. Diogo se apresentou ao lado da Orquestra Ouro Preto.

Apaixonados, Diogo e Paolla trocaram muitos beijos e carinhos nos bastidores do show. A atriz usou um modelito preto, cheio de recortes. Ela curtiu a performance do namorado em cima do palco e registrou vários momentos com o celular.