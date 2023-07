Personalidades lamentam a morte de João Donato: 'Mestre'

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte do músico João Donato, que morreu aos 88 anos, na madrugada desta segunda-feira, no Rio. Pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor, o veterano morreu em decorrência de uma série de problemas de saúde. Recentemente, ele teve uma infecção nos pulmões. Wilson Simoninha afirmou que o artista era "um dos grandes mestres da nossa música". Confira o que mais personalidades disseram:

Wilson Simoninha, músico: "Um dos grandes mestres da nossa música João Donato. Lembro com carinho da emoção de ter tocado com ele em um programa do Serginho Groisman e ter passado a tarde no camarim conversando e escutando suas histórias foi incrível. Meus sentimentos Donatinho e toda família. Seguiremos escutando seus acordes e suas canções".

Andre Abujamra, cantor: "Hoje esse grande nos deixa sem deixar! Infinito João Donato! Muito amor e carinho pro meu amigo Donatinho."



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andre Abujamra (@andre_abujamra)

Dadá Coelho, atriz: "Muito triste. João Donato partiu. Eu queria te dar o amor que talvez eu não tenha pra dar. Vai na paz, príncipe do sol".



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dadá Coelho (@dadacoelho)

Kell Smith, cantora: "Você é luz, mestre".

Augusto Martins, cantor: "Meu amigo tão querido, João Donato, partiu… Homem sensacional! Vai deixar sua linda música pra posteridade..! Viva, João Donato! Ele tinha a alegria como modo de vida."