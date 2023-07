Turnê em comemoração aos 30 anos das Spice Girls deve contar com Victoria Beckham

Rio - Victoria Beckham, que evitou nos últimos anos algumas ações relacionadas a carreira de cantora, aceitou o convite para comemorar os 30 anos das Spice Girls, em 2024. O grupo está desenvolvendo uma série de ações, como um show especial no palco do Glastonbury's Pyramid, na Inglaterra, e um documentário com imagens inéditas.

Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Brown e Mel C concordaram com as datas da turnê para o próximo ano, segundo uma fonte do jornal britânico "The Sun". Assim, Victoria, que era conhecida como "Posh Spice", teria se animado para voltar as suas funções na banda.

“Nos últimos anos, as Spice Girls vêm trabalhando como um grupo de quatro mas, pela primeira vez em muito tempo, Victoria decidiu participar e está feliz em comemorar um marco de 30 anos. Suas agendas são muito apertadas, então colocá-las em uma sala para as reuniões é difícil. Mas nos últimos seis meses houve mais contato entre as cinco do que em qualquer momento desde as Olimpíadas de 2012', disse uma fonte ligada ao grupo, ao jornal.

Casada com David Beckham, perto de comemorar 50 anos de idade, a estilista teria unido motivos para aceitar o convite. “Victoria fará 50 anos no próximo ano, e o grupo fará 30 anos, então parecem dois aniversários bons demais para perder. Não haverá música nova, e Victoria sempre esteve convencida de não se apresentar ao vivo a menos que acontecesse uma oportunidade incrivelmente emocionante como essa", completou.

O poder 'Spice'

As Spice Girls estrearam com a música "Wannabe", em 1994, e conquistaram o topo das paradas de sucesso em 37 países, em 1996. Os seis primeiros singles do grupo chegaram ao primeiro lugar e marcaram os anos 90 como um símbolo do feminismo e empoderamento de jovens mulheres.

Em 2007, se reuniram para uma turnê mundial, cujos ingressos para o show na London O2 se esgotaram em dois minutos. Em 2012, todas subiram juntas ao palco pela última vez para uma performance no show de encerramento das Olimpíadas de Londres. Entre maio e junho de 2019, a turnê comemorativa dos 25 anos da banda foi promovida, mas Victoria não quis participar.