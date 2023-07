Maíra Cardi diz que não é controladora com Thiago Nigro

Rio - Maíra Cardi rebateu acusações de internautas sobre ser controladora com o noivo, Thiago Nigro, também conhecido como "Primo Rico". A influenciadora usou os stories do Instagram, para compartilhar uma imagem de uma conversa dos dois, onde o companheiro pergunta se ela gastou R$ 76,23 em seu cartão de crédito. A declaração da ex-mulher de Arthur Aguiar surge após ter sido criticada por pedir que o companheiro tirasse a barba, chegando a brincar que não se casaria com ele, sem ver como ele ficaria antes.

"Desde que estamos juntos, nós cuidamos um do outro! Tudo referente ao dinheiro ele decide, e tudo o que eu gasto ele acompanha pelo celular. Não há o meu dinheiro e o dinheiro dele! Toda vez que saio, ele decide qual é o carro, o motorista que vai me levar, e dependendo da hora e do trajeto, ele faz as alterações para garantir a minha segurança", iniciou Maíra.

Segundo a empresária, o noivo é quem tem toda a responsabilidade financeira da casa, projetos profissionais e assuntos relacionados. "As decisões de investimento, demissões e contratações nas 'minhas empresas' é ele que quem define. Eu sou responsável por cuidar do corpo, saúde, guarda-roupa, casa e bem-estar da minha família, ou seja, meus filhos e futuro marido!", disparou.

Por fim, Maíra disse que segue as normas bíblicas, tornando a relação dos dois harmônica e complementar.

"Meu marido é responsável pela gestão do dinheiro, das empresas e por decidir quais trabalhos faremos em termos de publicidade, como palestras, campanhas ou qualquer outro tipo de trabalho, e eu decido se aceito ou não! Enfim, o que quero dizer é que dividimos as tarefas de acordo com o que cada um faz de melhor, tornando tudo mais leve para todos, como a Bíblia ensina. E isso se chama cuidar, e não mandar!", pontuou.