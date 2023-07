Letícia Cazarré comemora nova fase no tratamento da filha caçula

Rio - Letícia Cazarré usou as redes sociais para contar aos internautas que a filha caçula, fruto do relacionamento com o ator Juliano Cazarré, não precisa mais de oxigênio externo para sua rotina. Segundo a mãe, o bebê tem utilizado apenas o respirador e a conquista representa maior mobilidade para o convívio em família.

"Hoje a gente está com a bombinha de alimentação dela, o leitinho. O carrinho, o respirador está ali dentro. Ela não precisa mais do oxigênio, mas precisa do respirador, porque ele ajuda ela a expandir a caixa torácica. Mas agora a gente tem mais liberdade de vir para o jardim, ela poder se alimentar aqui", comemorou.

A menina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma doença rara que atinge a válvula tricúspide, causando lesões a várias funções do seu desenvolvimento. Mesmo com diversos procedimentos cirúrgicos e um longo período de internações, a respiração e a deglutição foram afetadas. Recentemente, a mulher do ator chegou a mostrar uma prescrição de cuidados com a filha, que continha três páginas.

"Estou aqui o dia inteiro tentando terminar de passar a limpo uma prescrição de três páginas do home care, que eu preciso simplificar para as técnicas poderem usar sem se confundir. É muito remédio, muitos horários, muitas anotações, muitas observações, como: 'fazer isso só se estiver com a frequência acima de tanto, a pressão abaixo de tanto'. E muda uma vez por semana. Tem que prestar muita atenção para não errar. Daí alguém cai, alguém chora, alguém tem que ir ao banheiro, tomar banho, alguém tem que almoçar... É o dia inteiro", afirmou ela, que tem mais dois filhos pequenos.