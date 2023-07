Thaeme fala sobre motivos de não usar jatinho particular

Rio - A cantora Thaeme, da dupla com Thiago, usou as redes sociais para falar com os seguidores a respeito de não terem um jatinho particular. A resposta da cantora veio após alguns questionamentos de fãs, que perguntaram sobre os deslocamentos dos artistas, para apresentações ao redor do Brasil.

"Na real, é bem caro, né? Nem todos os artistas têm as mesmas condições financeiras. Esse luxo é questão de prioridade que cada um tem na vida", informou.

A sertaneja disse ainda que tem cautela com as finanças e que investimentos deste porte podem resultar em ações no futuro. "Eu tenho duas pequenas lá em casa para sustentar e não dá para saber quanto tempo dura a carreira. Tenho que ter responsabilidade. Hoje fica inviável. Quando precisamos de jato, a gente freta", completou.

Ainda segundo Thaeme, não há problemas em usar aviões comerciais ou ônibus da equipe, para o transporte com destino aos locais de shows. "Não nos incomodamos em andar de avião de linha (quando a logística comporta) ou no nosso ônibus. Aliás, a gente descansa infinitamente mais no nosso busão e é bem feliz", pontuou.